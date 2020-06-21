2020/06/21 | 11:15 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة توقع تقرير لرابطة السفر الأميركية أن ينخفض الإنفاق المحلي على السفر في الولايات المتحدة هذا العام وسط جائحة كوفيد-19 بنسبة 40 % مقارنة بالعام 2019 فيما سينخفض الإنفاق الدولي في القطاع بنسبة 75٪ وأظهر التقرير أن إنفاق سكان الولايات المتحدة سينخفض إلى 583 مليار دولار هذا العام بعدما كان 972 مليارا العام […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تقرير: قطاع السفر في الولايات المتحدة سيشهد انخفاضا بنسبة 40%) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تقرير: قطاع السفر في الولايات المتحدة سيشهد انخفاضا بنسبة 40%) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).