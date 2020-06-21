قوميات كركوك تطالب الأمم المتحدة بفض تدخلات تركيا وإيران

2020/06/21 | 11:21 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ نددت هيئة الدفاع عن الوطن ومقرها كركوك، اليوم الاحد، بالهجمات التركية والقصف الإيراني اللذان طالا مناطق في اقليم كوردستان العراق، مطالبة الامم المتحدة بالتدخل.

وقال عدد من أعضاء الهيئة في مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز، إن "الهيئة تندد بالهجمات على الشعب الكوردي الآمن وتطالب الامم المتحدة وكل منظمات المجتمع المدني بالتدخل وفض هذه التدخلات السافرة".

واشاروا الى أن الهيئة تضم جميع القوميات "المتآخية" في كركوك بعربها وكوردها وتركمانها وآشورييها.

وتعرضت مناطق في اقليم كوردستان مؤخرا لقصف تركي إيراني، فيما توغلت قوات تركية في داخل الإقليم، ضمن إطار عملية عسكرية ضد حزب العمال الكوردستاني.

وخضعت، القرى والسلاسل الجبلية الحدودية الواقعة بالقرب من بلدة حاجي عمران لقصف مدفعي مكثف من قبل قوات الحرس الثوري الإيراني ليومين متتاليين، تزامن ذلك مع بدء قوات برية تركية بالتوغل في داخل أراضي إقليم كوردستان العراق بعمق أكثر من 10 كيلومترات بالقرب من منطقة باطوفه الحدودية التابعة لبلدة زاخو في أقصى شمال محافظة دهوك.

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