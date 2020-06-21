صحيفة أميركية: سوريا نجحت باحتواء كورونا رغم الحصار

2020/06/21 | 11:26 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..استعرضت صحيفة “أميريكان هيرالد تريبيون” الإجراءات التي اتخذتها سوريا والنجاحات التي حققتها في مواجهة فيروس كورونا رغم ما تعانيه من حصار اقتصادي غربي بحقها.وأشارت الصحيفة في مقال للكاتب تيم اندرسون إلى أن سوريا تعاملت بكثير من الذكاء مع جائحة كورونا ونجحت إلى حد بعيد في احتوائها مع ضرر قليل وبأقل عدد من حالات […]

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