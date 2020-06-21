2020/06/21 | 11:27 - المصدر: فرانس 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

توفي أسطورة كرة القدم أحمد راضي الأحد عن عمر ناهز 56 عاما، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا.



وأحرز راضي بطولة كأس الخليج في 1984 و1988 عندما نال جائزة أفضل لاعب في القارة الآسيوية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق: وفاة أسطورة كرة القدم أحمد راضي بسبب فيروس كورونا) نشر أولاً على موقع (فرانس 24) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق: وفاة أسطورة كرة القدم أحمد راضي بسبب فيروس كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (فرانس 24).