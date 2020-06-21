قيادة عمليات بغداد تصدر قرارا بخصوص

2020/06/21 | 11:33 - المصدر: سكاي برس

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بغداد/ سكاي برس

أصدر قائد عمليات بغداد الفريق الركن، قيس المحمداوي، أوامر لجميع المنتسبين في القوات الأمنية بأداء التحية للأطباء والممرضين من الملاكات الصحية باعتبارهم الخط الأول بمواجهة جائحة "كورونا".

وقال الفريق الركن المحمداوي في تصريح إن "قيادة عمليات بغداد تسعى لمعالجة المعضلات المتراكمة ف...

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