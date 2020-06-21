أمانة بغداد: فتح شارع مغلق منذ سنة 2003 شرق العاصمة

2020/06/21 | 11:34 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت أمانة بغداد، اليوم الأحد، فتح شارع مغلق منذ سنة 2003 شرق العاصمة.

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