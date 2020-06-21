الصحة النيابية: لم نصل إلى مرحلة الانهيار الصحي وأعداد وفيات كورونا طبيعية

2020/06/21 | 11:34 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت لجنة الصحة النيابية، أن العراق لم يصل إلى مرحلة الانهيار الصحي، وفيما أشارت إلى أن أعداد الوفيات بكورونا طبيعة، أعلن دخول العقار الروسي إلى المؤسسات الصحية الأسبوع المقبل.

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