2020/06/21 | 11:34 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( بعد وفاة احمد راضي.. دعوات لإقالة وزير الصحة 'ارواح العراقيين ليست رخيصة' ) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( بعد وفاة احمد راضي.. دعوات لإقالة وزير الصحة 'ارواح العراقيين ليست رخيصة' ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).