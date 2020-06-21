وزارة الصحة تؤكد ببيان رسمي وفاة اسطورة الكرة العراقية احمد راضي

2020/06/21 | 11:35 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد اكدت وزارة الصحة صباح الأحد، وفاة أسطورة كرة القدم العراقية السابق أحمد راضي عن 56 عاماً، متأثراً بإصابته بفيروس كورونا.وذكر المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة العراقية سيف البدر في تصريح صحفي مقتضب “توفي اللاعب السابق أحمد راضي”.وتعرض عضو مجلس النواب العراقي في دورته السابقة الأسبوع الماضي لارتفاع مفاجئ بدرجة الحرارة […]

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