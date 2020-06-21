مصدر طبي لـ”العهد نيوز”: اغلاق دائرة الموارد المائية في قضاء الطوز شمال صلاح الدين

2020/06/21 | 11:35 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- صلاح الديناكد مصدر طبي، انه تم اغلاق دائرة الموارد المائية في قضاء الطوز شمال صلاح الدين.واضاف المصدر، في تصريح خص به “العهد نيوز”، اليوم الاحد، انه تم اغلاق دائرة الموارد المائية في قضاء الطوز بعد تسجيل اصابتين بفايروس كورونا لحارسين امنيين يعملان ضمن كادر الدائرة.وأعلنت خلية الأزمة في صلاح الدين، امس السبت، عن […]

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