“غوغل” توقف خدمة حصرية في أمريكا

2020/06/21 | 11:35 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أعلنت شركة “غوغل” الأمريكية، انتهائها من البرنامج التجريبي لخدمة خاصة وحصرية في الولايات المتحدة، انطلقت قبل 4 أشهر.وبحسب موقع “درويد لايف”، فالخدمة التي تم تفعيل تجربتها في شهر فبراير/ شباط كانت ترسل للمستخدمين مطبوعات مختارة من مكتبات صورهم الموجودة في حساباتهم على “غوغل” اعتمادا على خوارزمية، وذلك مقابل دفع رسوم اشتراك شهرية قيمتها […]

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