2020/06/21 | 11:36 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قدم النائب ريبوار كريم محمود، الاحد، مقترحا الى رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بشأن حل رواتب موظفي اقليم كردستان.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالوثائق.. نائب يقدم مقترحا للكاظمي بشأن حل رواتب موظفي اقليم كردستان) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالوثائق.. نائب يقدم مقترحا للكاظمي بشأن حل رواتب موظفي اقليم كردستان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).