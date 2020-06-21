2020/06/21 | 11:36 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دعا عضو لجنة التربية النيابية علي الدلفي، رئاسة الوزراء ووزارة التربية الى انقاذ حياة اكثر من نصف مليون طالب وطالبة.

وقال الدلفي في وثيقة وجهها الى رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ووزارة التربية الى اتخاذ قرار سريع وعاجل بإلغاء الامتحانات الوزارية لطلبة الصف الثالث متوسط اسوة بالقرار الذي اتخذ لتلاميذ السادس الابتدائي وذلك لعدم وجود متطلبات الوقاية الصحية في أغلب مدارس العراق، مشيرا الى أن أكثر من نصف مليون طالب وطالبة مهددين بكارثة إنسانية بسبب الانتشار السريع للوباء وتزايد اعداد الوفيات.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التربية النيابية تدعو رئيس الوزراء الى اتخاذ قرار عاجل بإلغاء امتحانات الثالث متوسط) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التربية النيابية تدعو رئيس الوزراء الى اتخاذ قرار عاجل بإلغاء امتحانات الثالث متوسط) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).