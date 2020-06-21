واشنطن بوست تحذر: ارتفاع إصابات كورونا الذي قد يسحق النظام الصحي في العراق

2020/06/21 | 11:36 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حذرت صحيفة الواشنطن بوست الاميركية، من سحق النظام الصحي في العراق بسبب كورونا.

وذكرت الصحيفة ان العراق يواصل كسر الأرقام القياسية المتعلقة بانتشار وباء كورونا، مشيرة الى ان معدل الإصابات ب‍فيروس كورونا المستجد ارتفع في البلادومنذ مطلع الشهر الجاري، حيث لا يكاد يمر يوم من دون تسجيل أكثر من ألف إصابة بعد أن كان معدل الإصابات يتراوح بين مئة إلى خمسمئة حالة.

وأكدت الصحيفة أن الكثير من المناطق لا تلتزم بإجراءات حظر التجوال مما تسبب في ارتفاع حلات الإصابة، وسط مخاوف من عدم قدرة النظام الصحي المتهالك في تحمل هذه الكم الكبير من الحالات.

وحذرت الصحيفة من أن الموجة المتزايدة من الإصابات وارتفاع الحالات المسجلة في صفوف الأطباء والعاملين في المجال الصحي يهدد بسحق نظام الرعاية الصحية في البلاد.

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