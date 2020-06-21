2020/06/21 | 11:36 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افتتحت هيئة الحشد الشعبي في العراق، جدارية تحت اسم"جمال النصر" في مدخل مطار بغداد الدولي، والتي تضم صورة لنائب رئيس هيئة الحشد الشعبي الشهيد أبو مهدي...

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