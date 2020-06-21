محافظ الديوانية يطلق حملة لاعفاء مدراء الدوائر ويبدأ بمدير تنفيذ العدل

2020/06/21 | 11:37 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

اطلق محافظ الديوانية، زهير الشعلان، الاحد (21 حزيران 2020)، حملة لاعفاء مدراء الدوائر في الم...





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