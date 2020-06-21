ترامب: بايدن استسلم لعصابة الجناح اليساري و”يعاني من مشكلة صحية”

2020/06/21 | 11:40 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد قال ترامب في خطابه الذي استغرق ساعتين أنّ منافسه الديمقراطي في انتخابات الثالث من تشرين الثاني/نوفمبر لم يحقّق أي إنجاز خلال سيرته المهنية في واشنطن على مرّ نصف قرن.وقال ترامب إنّ بايدن “لم يحقّق شيئاً أبداً، لقد كان سناتوراً، وكان نائباً للرئيس…” ثم أضاف “جو بايدن ليس زعيم حزبه، جو بايدن […]

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