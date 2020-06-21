مديرية المرور تعلن حصيلة المخالفات منذ بداية أزمة “كورونا”

2020/06/21 | 11:40 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت مديرية المرور العامة عن موقف مخالفات منع التجوال في بغداد والمحافظات من بداية الحظر في السابع عشر من اذار الماضي ولغاية يوم أمس.وتضمن موقف المرور العامة بحسب بيان لوزارة الداخلية اليوم تلقته “العهد نيوز”، حجز (5085) مركبة، و (6068) دراجة، وفرض (387181) غرامة، فيما شمل موقف مخالفات منع التجوال في بغداد والمحافظات يوم […]

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