طبيبة تقطع الشك باليقين بشأن خطورة تسخين الطعام في “الميكروويف”

2020/06/21 | 11:41 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..دحضت أخصائية التغذية، إيلينا موتوفا، الأساطير المبالغة بها في تأثير الموجات التي يطلقها الميكروويف على الطعام.وقالت الطبيبة إن الأساطير التي تتكلم عن أن الطعام المسخن في الميكروويف غير صحي “خاطئة”، مؤكدة أن ذلك لا يختلف أبدا عن تسخين الطعام بالطريقة التقليدية.وأشارت إلى أن تسخين الطعام بالميكروويف لا يسبب خروج الإلكترونات من الذرات […]

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