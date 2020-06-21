امانة بغداد تعلن فتح شارع مغلق منذ سنة 2003 في العاصمة

2020/06/21 | 11:42 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت امانة بغداد، الاحد، عن فتح شارع مغلق منذ سنة 2003 شرق العاصمة.وقالت الامانة في بيان تلتقه وكالة صدى , ان “ملاكاتها في قسم المعامل البلدي وبالتنسيق مع القوات الامنية قامت بفتح شارع الولداية ضمن المحلة 783 ( المسمى شعبياً بالشارع الثاني ) المغلق سنة 2003”.واضافت ان “هذا يعتبر احد مداخل المنطقة الرئيسية

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