الرئيس صالح عن احمد راضي: إنه حيّ في قلب كل عراقي

2020/06/21 | 11:42 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ قدم رئيس الجمهورية برهم صالح، اليوم، الاحد، تعازيه بوفاة الكابتن أحمد راضي جراء اصابته بفيروس كورونا، واشار الى أن "حيّ في قلب كل عراقي".

وقال صالح في تغريدة له على موقع تويتر، "نعزي عائلة وذوي ومحبي الكابتن أحمد راضي، الذي وافته المنية اليوم."

وأضاف "رغم فقدنا له، الا أنه حيّ في قلب كل عراقي بما يمثله من هوية وطنية وذاكرة مفعمة بالإبداع والإنجازات الكروية."

وقال صالح إنه "عزاء كل العراقيين، الرحمة والمغفرة لروحه، وتعازينا لأسرته ومحبيه".

وتوفي اللاعب الدولي السابق الكابتن أحمد راضي، اليوم الاحد، في العاصمة العراقية بغداد اثر مضاعفات المت به جراء إصابته بمرض كورونا المستجد.

وكان من المقرر أن يغادر راضي الى العاصمة الأردنية عمّان في تمام الساعة الثانية من فجر الاحد بتوقيت بغداد.

وتدهورت الحالة الصحية للنجم الكروي والبرلماني السابق احمد راضي ، يوم الخميس الماضي، بعد ساعات على خروجه من المستشفى،ما دفع الطبيب المشرف على علاجه لنقله مرة ثانية إلى مستشفى النعمان ببغداد في مساء ذات اليوم.

وأصيب النجم الكروي وعضو مجلس النواب العراقي في دورته السابقة أحمد راضي بفيروس كورونا الوبائي، إذ تعرض فجر يوم السبت 13 حزيران، الى ارتفاع مفاجيء بدرجات الحرارة وضعف حاد في جسده مما ادى الى نقله للمستشفى واجراء له الفحوصات الاولية ليتضح انها اعراض الوباء.

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