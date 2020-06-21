السفاح ينعى أحمد راضي: خبر وفاتك كان صدمة كبيرة

2020/06/21 | 11:42 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ متابعةنعى النجم الدولي السابق يونس محمود، اليوم الاحد، نجم كرة القدم العراقية أحمد راضي الذي وافته المنية صباح اليوم الأحد، بسبب إصابته بفيروس كورونا المستجد.وقال محمود في تغريدة له على شبكة التواصل الاجتماعي "تويتر": "لقد أبكيت قلبي قبل عيني يا أبا هيا" ، واصفا أن "خبر وفاته كان صدمة كبيرة، ويصعب عليَّ كتابة هذا البوست".يذكر أن الفحوصات الطبية أثبتت سلامة النجم السابق يونس محمود من فيروس كورونا بعد تلامسه بالراحل أحمد راضي أثناء اللقاء الذي جمعهما برفقة شرار حيدر قبل أيام من إصابة راضي بالفيروس.

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