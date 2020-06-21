تجاوزت الـ3 ملايين طن.. التجارة تؤكد تزايد كميات الحنطة المسوقة مقارنة بالعام الماضي

2020/06/21 | 11:42 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد أعلنت وزارة التجارة، اليوم الأحد، تزايد الكميات المسوقة لمحصول الحنطة للموسم الحالي، مقارنة بالعام الماضي، لافتة إلى أنه بعد مرور 60 يوما على بدء الحملة بلغت الكميات المسوقة الـ 3,562,824 ملايين طن.وقال الناطق الرسمي لوزارة التجارة، محمد حنون، في بيان تلقته "كلكامش برس"، إنه "في العشرين من نيسان الماضي انطلق الموسم التسويقي لمحصول الحنطة وهو موسم استثنائي بكل المقاييس كونه متزامن مع انتشار فيروس كورونا و صعوبات اخرى بسبب الحظر الصحي الذي فرضته خلية الازمة الصحية الامر الذي ولد تحديات كبيرة وجسيمة واجهها منتسبو وزارة التجارة بارادة وطنية واصرار على انجاح الموسم التسويقي الذي اشرف على نهاياته في محافظات بينما يتواصل في محافظات اخرى تواصل العمل الليل بالنهار من احل استلام كامل المحصول وفق الخطة الزراعية".وأضاف حنون: "باشرنا استلام اولى الكميات في المحافظات الجنوبية في ظل توقعات بزيادة الكميات المستلمة خلال الموسم التسويقي رغم التحديات الكبيرة ليتواصل العطاء وتستمر الهمة العالية في استلام كل الكميات المسوقة وصولا" لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الحنطة للموسم الثاني على التوالي"، مؤكدا بأن "المخطط البياني للمستلم لحد اليوم ٢٠-٦-٢٠٢٠ يظهر ان المستلم تجاوزنا ما تم استلامه لنفس اليوم للعام الماضي بكمية بلغت ( 400) الف طن وهذه الارقام تبشر بخير هذا الموسم".وبين الناطق الرسمي، أن "الكميات المسوقة لغاية اليوم السبت ٢٠-٦-٢٠٢٠ من الحنطة بانواعها بلغت ( 3,562,824) مليون طن ، موزعة حنطة ناعمة درجة اولى ( 3,254,911) مليون طن و حنطة ناعمة درجة ثانية ( 280,598.88) الف طن و حنطة درجة ثالثة (27,313) الف طن".وتابع حنون، أن "الكميات التي تم تسويقها ليوم (٢٠-٦) من العام الماضي وهي (۳۱٦۲۰۷۸) مليون طن موزعه ( ۲۸۱٤٥٤۹) حنطة ناعمة درجه اولى ( ۳۲۸٥٤۷) الف طن حنطة ناعمة درجه ثانيه و حنطة درجه ثالثة ( ۱۸۹۸۱ ) الف طن"، مبينا أنه "بمقارنة الارقام التسويقية فان بشائر الوصول للاكتفاء الذاتي واضحة".واشار الى انه "وعلى الرغم من انتهاء التسويق في محافظات الجنوب والوسط وبغداد بالكامل الا ان وتيرة التسويق تتصاعد بشكل واضح في محافظات شمال وغرب البلاد، وخاصة في محافظات صلاح الدين ونينوى وكركوك والانبار ومناطق اقليم كردستان".يذكر ان وزير التجارة الدكتور علاء الجبوري يتابع تفصيليا الموسم التسويقي من خلال زيارات ميدانية الى المراكز التسويقية في عدد من المحافظات ويواصل لقاءاته المستمرة مع الفلاحين والمزارعين والاستماع الى مشاكلهم ومعالجتها ميدانيا.

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