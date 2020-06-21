مقتل أكثر من 400 عنصر بينهم 30 طفل من «الجيش الوطني» في “ليبيا”

2020/06/21 | 11:43 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قُتل أكثر من 400 عنصر بينهم 30 طفل، من عناصر «الجيش الوطني» المدعوم من #تركيا، خلال المعارك على الأراضي الليبيبة.وكشف المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن «417 عنصراً، من الذين نقلتهم #تركيا من #سوريا لدعم…

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