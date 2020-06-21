بي بي البريطانية تقدم مساعدات للكوادر الصحية في البصرة بقيمة 200 الف دولار

2020/06/21 | 12:09 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

اعلنت شركة نفط البصرة، الاحد، تقديم مستلزمات طبية ووقائية للكوادر الصحية العاملة في فنادق المدينة الرياضية، بتمويل من شركة بي بي البريطانية بقيمة 200 الف دولار.

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