نائب : اردوغان يقود مؤامرة في المنطقة ويجب ان لا ينجر العراق لها

2020/06/21 | 12:12 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..عد النائب عن تحالف سائرون رياض المسعودي, الاحد , ان ما جرى من رفع علم حزب العمال في كركوك منعطف كبير وخطير ولابد من تحليل أسبابه واتخاذ إجراءات صارمة لمنع انجرار العراق للمؤامرة التي يقودها اردوغان في منطقة الشرق الأوسط, محذرا من ان الشرق الوسط مقبل على اهتزازات كبيرة.وقال المسعودي […]

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