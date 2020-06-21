الدولار يستقر امام الدينار العراقي في بورصة الكفاح

2020/06/21 | 12:14 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغداداستقرت اسعار صرف الدولار ببورصة الكفاح والأسواق المحلية، الاحد، (21 حزيران 2020).وسجلت أسعار بورصة الكفاح – بغداد 124.000 دينار لكل 100 دولار.أسعار البيع والشراء في محلات الصيرفة.سعر بيع الدولار = 124.500 دينار.سعر شراء الدولار = 123.500 دينار.

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