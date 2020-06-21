الكهرباء: إعادة خط بسماية - جنوب بغداد للعمل

2020/06/21 | 12:14 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادأعلنت وزارة الكهرباء، الأحد، إصلاح خط بسماية- جنوب بغداد وإعادته للعمل، بعد تأثر عدة محافظات بانفصال الخط.وذكر إعلام الوزارة في بيان، أنه "تم في يوم الاحد الموافق 21 حزيران 2020، الساعة الخامسة فجراً، تصليح خط الضغط الفائق (بسماية_جنوب بغداد) 400 ك.ف وإدخاله للعمل، بعد الاستنفار الكامل للجهود من قبل ملاكات نقل الطاقة الكهربائية المنطقة الوسطى".وأشار البيان إلى أن "الخط المذكور، كان قد تعرض يوم أمس مساءً لانفصال بسبب تقطع الأسلاك الطورية للخط بالقرب من مجمع هانوا السكني، والذي أفقد المنظومة الكهربائية طاقة 960 ميغاواط، وأثرت على تجهيز الكهرباء لمحافظات بغداد وواسط المحافظات الفرات الأوسط والشمالية".

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