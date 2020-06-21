هل تعلم؟..لو اختفت الفيروسات من عالمنا سنموت بعد يوم ونصف!

2020/06/21 | 12:15 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قد يظنّ المرء أن الفيروسات شر مطلق، فقد حصدت على مدى آلاف السنين أرواحًا لا تعدّ ولا تحصى!..ففي القرن العشرين وحده أودت الإنفلونزا الإسبانية عام 1918 بحياة ما يتراوح بين 50 و100 مليون شخص، وقتل وباء الجدري ما يقدر بنحو 200 مليون شخص، وليست جائحة كورونا الحالية إلا واحدة من مجموعة لا تنتهي من الجوائح […]

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