2020/06/21 | 12:16 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- معزيا برحيل الكابتن احمد راضي.. الامير علي بن الحسين : فقدنا هامة رياضة نفخر ونعتز بها هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/06/21 | 12:16.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (معزيا برحيل الكابتن احمد راضي.. الامير علي بن الحسين : فقدنا هامة رياضة نفخر ونعتز بها) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (معزيا برحيل الكابتن احمد راضي.. الامير علي بن الحسين : فقدنا هامة رياضة نفخر ونعتز بها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).