الشرطة الأمريكية: قتيل و11 جريحا جراء إطلاق نار في مينيابوليس

2020/06/21 | 12:18 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أعلنت الشرطة الأمريكية اليوم الأحد، عن مقتل شخص وإصابة 11 آخرين جراء إطلاق نار في مدينة مينيابوليس.وأكدت شرطة مينيابوليس على حسابها في “تويتر” أن القتيل قاصر، مشيرة إلى أن إصابات الجرحى لا تهدد حياتهم.ولم تكشف الشرطة حتى الآن هوية القتيل والجرحى، وما إذا كانت قد اعتقلت أي مشتبه فيهم على خلفية الحادث.[…]

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