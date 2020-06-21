2020/06/21 | 12:19 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فيديو.. اللحظات الأولى لنقل جثمان أحمد راضي من مستشفى النعمان في بغداد هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة ناس الإلكتروني بتاريخ: 2020/06/21 | 12:19.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة ناس.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (فيديو.. اللحظات الأولى لنقل جثمان أحمد راضي من مستشفى النعمان في بغداد) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (فيديو.. اللحظات الأولى لنقل جثمان أحمد راضي من مستشفى النعمان في بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).