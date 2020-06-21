واشنطن بوست تحذر: ارتفاع إصابات كورونا قد يسحق النظام الصحي في العراق

2020/06/21 | 12:26 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذرت صحيفة الواشنطن بوست الاميركية، من سحق النظام الصحي في العراق بسبب كورونا.وذكرت الصحيفة ان العراق يواصل كسر الأرقام القياسية المتعلقة بانتشار وباء كورونا، مشيرة الى ان معدل الإصابات ب‍فيروس كورونا المستجد ارتفع في البلاد ومنذ مطلع الشهر الجاري، … Readmore

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