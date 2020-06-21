ممثل امريكي : الشرطة الامريكية تقوم بنهب جثث السود في كل يوم

2020/06/21 | 12:26 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ترجمة … اكد الممثل الكوميدي الامريكي تريفور نوح في مقابلة مع شبكة (سي أن أن ) أن الأشخاص البيض الذين أصيبوا بالرعب من النهب الذي حدث خلال بعض احتجاجات السود في الشوارع يجب ان يدركوا أن الكثير من الامريكان السود يشعرون ان اجسادهم يتم نهبها من قبل الشرطة في كل يوم .ونقلت الشبكة […]

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