الاتحاد الاسيوي ينعى وفاة احمد راضي بفيروس كورونا

2020/06/21 | 12:27 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نعى الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم النائب الأول لرئيس الإتحاد الدولي لكرة القدم، أسطورة كرة القدم العراقية أحمد راضي، الذي توفي اليوم الأحد عن عمر يناهز 56 عاماً عقب إصابته بفيروس كورونا المستجد.وقال الشيخ سلمان بن ابراهيم آل خليفة في تصريح عبر موقع الإتحاد الآسيوي لكرة القدم: تشعر

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