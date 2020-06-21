كورونا يفتك بارواح اكثر من 461 الف شخص في العالم

2020/06/21 | 12:27 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أودى فيروس كورونا بما لا يقلّ عن 461,665 شخصاً حول العالم منذ ظهوره في الصين في كانون الأوّل/ديسمبر، وفق تعداد أجرته وكالة فرانس برس، استناداً إلى مصادر رسميّة.وتخطّى عدد المصابين بالفيروس في أميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي عتبة المليوني مصاب، نصفهم في البرازيل حيث حصد الوباء لغاية اليوم أرواح حوالى 50 ألف شخص.وذكّر […]

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