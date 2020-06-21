مقتل شخص وجرح 11 في عملية إطلاق نار في مينيابوليس الأميركية

2020/06/21 | 12:27 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت شرطة مينيابوليس الأميركية إن شخصاً قتل فيما أصيب 11 آخرون بجروح متفاوتة إثر عملية إطلاق نار، وقعت اليوم، الأحد، في أحد أحياء المدينة (أبتاون) ولكنّها لم تعطِ المزيد من التفاصيل عن طبيعة “الحادثة”.وفي تغريدة على تويتر، قالت الشرطة إن “المصابين الأحد عشر ليسوا في حالة خرجة”، كما نصحت السكان بعدم الاقتراب من المنطقة […]

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