رئيس الجمهورية برهم صالح ينعى الكابتن أحمد راضي

2020/06/21 | 12:32 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نعى رئيس الجمهورية برهم صالح، بطل كرة القدم الكابتن أحمد راضي الذي توفي إثر اصابته بفيروس كورونا.

وقال صالح في تغريدة على تويتر إن أحمد راضي حي في قلب كل عراقي بما يمثله من هوية وطنية وذاكرة مفعمة بالإبداع والإنجازات الكروية، إنه عزاء كل العراقيين، الرحمة والمغفرة لروحه، داعيا الله ان يلهم أسرته ومحبيه الصبر والسلوان.

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