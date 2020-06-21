الأمير علي بن الحسين ينعى اسطورة كرة القدم أحمد راضي

2020/06/21 | 12:32 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نعى سمو الأمير علي بن الحسين رئيس الاتحاد الاردني لكرة القدم، اسطورة كرة القدم أحمد راضي الذي توفي إثر اصابته بفيروس كورونا.

وقال الامير علي، في تغريدة عبر حسابه بتويتر، رحم الله الأخ والصديق والنجم العربي احمد راضي الذي كان من المقرر نقله الى العاصمة الأردنية عمان لتلقي العلاج من مضاعفات فيروس كورونا.

وأشار سمو الأمير الى فقدان هامة رياضية تعتبر مفخرة ومثالا يعتز به بأخلاقه وعزيمته، مقدما تعازيه الى عائلة الفقيد والشعب العراقي والوطن العربي لفقدانه.

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