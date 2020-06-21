وزارة الصحة : الارتفاع في عدد إصابات كورونا سببه عدم التزام المواطنين بالإجراءات الصحية

2020/06/21 | 12:32 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حدّدت وزارة الصحة والبيئة، سبب ارتفاع عدد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا في الأونة الأخيرة.

وقال وكيل الوزارة حازم الجميلي، إن الارتفاع في عدد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا خلال الفترة الأخيرة سببه عدم التزام المواطنين بالإجراءات الصحية والوقائية، كما أنه متوقع.

وأضاف، أن الأعداد المسجلة ما زالت ضمن المعقول، لكونها لم تتضاعف عكس ما كان في الفترات السابقة، التي تضاعفت فيها الإصابات مؤكدا أنه في حال وجود مضاعفات في الأعداد تكون هناك خطورة للوضع الصحي العام.

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