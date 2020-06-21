2020/06/21 | 12:32 - المصدر: راديو المربد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تربية المثنى تعلن إنجاز معاملات 6300 محاضر هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2020/06/21 | 12:32.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تربية المثنى تعلن إنجاز معاملات 6300 محاضر) نشر أولاً على موقع (راديو المربد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تربية المثنى تعلن إنجاز معاملات 6300 محاضر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (راديو المربد).