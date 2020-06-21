مدير مستشفى النعمان يروي اللحظات التي سبقت وفاة أحمد راضي

2020/06/21 | 12:35 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة كشف مدير مستشفى النعمان في بغداد، د.صلاح العزي، اليوم الأحد، تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة نجم الكرة العراقية السابق، أحمد راضي، قبل وفاته صباح اليوم.جاء ذلك في تصريح خاص للعزي وهو مدير مستشفى النعمان الذي كان يرقد فيه راضي ويتلقى فيه العلاج من فيروس كورونا.وقال العزي إن “أحمد راضي […]

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