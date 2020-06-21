سقوط جرحى بانفجار عبوةٍ ناسفة أمام مقرّ فصيلٍ من «الجيش الوطني» بـ عفرين

2020/06/21 | 12:35 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أدى انفجار عبوة ناسفة، في شارع “الفيلات” وسط مدينة #عفرين، أمس السبت، إلى وقوع جرحى، بينهم عناصر من فصيل «الجبهة الشامية»، الموالي لـ #تركيا، و6 مدنيين آخرين، أسعفوا إلى مشافي المدينة.وأفادت مصادر محلية لموقع…

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