2020/06/21 | 12:36 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نعى الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، أسطورة كرة القدم العراقية أحمد راضي، الذي توفي اليوم الأحد عن عمر يناهز 56 عاماً عقب إصابته بفيروس كورونا المستجد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رئيس الاتحاد الآسيوي ينعى أسطورة الكرة العراقية) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رئيس الاتحاد الآسيوي ينعى أسطورة الكرة العراقية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).