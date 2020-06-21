2020/06/21 | 12:38 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصل هاشتاغ (#انقذوا_الايزيديات_المختطفات) نصاب الترند على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، ما يعبر عن مستوى الالم الذي اصاب العراقيين المفجوعين ببناته...

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