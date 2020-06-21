2020/06/21 | 12:39 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم- نينوى

أعلنت مديرية تربية محافظة نينوى، الأحد (21 حزيران 2020)، إيقاف الدوام في المديرية وتأجيل قرعة المت...





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( إيقاف الدوام في مديرية تربية نينوى وتأجيل قرعة المتقدمين للتعيينات بسبب كورونا) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( إيقاف الدوام في مديرية تربية نينوى وتأجيل قرعة المتقدمين للتعيينات بسبب كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).