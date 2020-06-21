بالصور.. تظاهرة لعمال الأجور في بلدية الديوانية للمطالبة بتسليمهم أجورهم

2020/06/21 | 12:39 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- الديوانية

تظاهر العشرات من العمال الاجور في محافظة الديوانية، اليوم الاحد، احتجاجا على تأخر اجورهم والمطالبة بتسليمها لهم.

وقال مراسل (بغداد اليوم)، إن العشرات من الاجراء اليوميين في الدوائر الخدمية بمحافظة الديوانية، نظموا تظاهرة هذا اليوم وسط المحافظة، للمطالبة بدفع مستحقاتهم المالية المتاخرة.

واضاف (مراسلنا)، أن العمال المتظاهرين طالبوا ايضا بتنفيذ قرار مجلس الوزراء 315.

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