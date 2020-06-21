-خريف الكرز- الرواية التي منعت في بعض الدول. ج (26) - احمد جمعة

2020/06/21 | 12:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#احمد_جمعة بين الحلم واليقظة تمايل إيقاع الدنيا كراقصة رشيقة، مَحا الحلم يَقْظة الحياة من حول سفيان، شعور بمن آب إلى الحياة واسْتعاد وصلها بعد هَجْر منذ افْترق عن مزاياها، كانت الشهور الأخيرة التي أمضاها في العاصمة البريطانية شبيهة بالحلم من حيث تقارب الصورة بينه وبين والده تقي المرجاني الذي قضى بدوره سنوات الدراسة بلندن عشية نهاية الحرب العالمية الثانية، إذ ازهرت حياته هنا عن الكثير من التجارب وها هما، الاب ......





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