الحرب عند تخوم الاقاليم الاربعه (1-2) - عدلي عبد القوي العبسي

2020/06/21 | 12:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عدلي_عبد_القوي_العبسي يمكننا تلخيص المشهد اليمني الراهن بالجمله التاليه او تحت العنوان التالي :(تكريس اربعه اقاليم بالحرب كأمر واقع )اتكلم هنا عن الحرب في اليمن الدائره منذ خمس سنوات والمستمره حتى اللحظه في استعصاء عسكري وسياسي ومراوحه دون اي تقدم هذه الحرب اصبحت الان منكفئه عند تخوم الاقاليم الاربعه وقد استقرت مؤخرا على هذه الوضعيه لكنها تحقق ما عجزت السياسه والحوار عن تحقيقه سنوات ......





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