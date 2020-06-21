الريال الإيراني يهبط لأدنى مستوى على الإطلاق وروحاني يغضب من تداعيات العقوبات

2020/06/21 | 12:42 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة سجل الريال الإيراني يوم السبت أدنى مستوى له على الإطلاق مقابل الدولار في السوق غير الرسمية بعد يوم من تعرض طهران للتوبيخ من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة، مما زاد من الضغوط الناجمة عن العقوبات الأمريكية وتفشي فيروس كورونا.وبلغ السعر المعروض للدولار 193 ألفا و300 ريال مقابل 188 […]

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